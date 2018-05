Continuar a ler

"É gratificante. Felizmente, ficou tudo definido antes da sua vinda. Está muito motivado pela transferência e por voltar à Europa. Tudo isso é positivo para a seleção", sublinhou Rueda, em conferência de imprensa.



O Chile defronta hoje, a partir das 15 horas, a Roménia, na Áustria. Também neste país, medirá forças com a Sérvia, a 4 de junho, antes de fechar este ciclo na Polónia, dia 8. Só depois é que Castillo, de 25 anos, oficializará a ligação ao Benfica. O contrato será válido até 2023 e a cláusula de rescisão deverá ser de 60 milhões de euros. "É gratificante. Felizmente, ficou tudo definido antes da sua vinda. Está muito motivado pela transferência e por voltar à Europa. Tudo isso é positivo para a seleção", sublinhou Rueda, em conferência de imprensa.

É um Nicolás Castillo "muito motivado" que integra o estágio da seleção chilena, na Áustria. A garantia foi dada ontem pelo responsável técnico do bicampeão sul-americano, Reinaldo Rueda, antes do encontro com a Roménia.O treinador colombiano, que projeta a renovação da ‘roja’, mostrou-se satisfeito por o avançado ter definido o futuro profissional antes dos três jogos de preparação que terão lugar na Europa.