Continuar a ler

Quanto a Castillo, recorde-se que já esteve mesmo no Estádio da Luz, onde chegou a ser fotografado com a camisola do Benfica vestida. O avançado realizou os indispensáveis exames médicos e o acordo com os encarnados é total, estando apenas preso pelo detalhe acima referido.



Ao serviço do Pumas, emblema que representou desde 2016, marcou nesta temporada 18 golos em 32 jogos. Os encarnados vão desembolsar um valor a rondar os 6 milhões de euros. Quanto a Castillo, recorde-se que já esteve mesmo no Estádio da Luz, onde chegou a ser fotografado com a camisola do Benfica vestida. O avançado realizou os indispensáveis exames médicos e o acordo com os encarnados é total, estando apenas preso pelo detalhe acima referido.Ao serviço do Pumas, emblema que representou desde 2016, marcou nesta temporada 18 golos em 32 jogos. Os encarnados vão desembolsar um valor a rondar os 6 milhões de euros.

A oficialização de Nicolás Castillo como reforço do Benfica para as próximas cinco temporadas deverá acontecer, apurou Record, apenas depois dos compromissos da seleção do Chile, na qual o avançado, de 25 anos, está integrado.Segundo as informações recolhidas pelo nosso jornal, a situação do internacional chileno com o Pumas, relativamente à desvinculação do contrato, está prestes a ficar resolvida mas, por se encontrar na Áustria ao serviço da formação ‘roja’, a apresentação como novo jogador do Benfica deverá mesmo ficar adiada por mais alguns dias. Recorde-se que o Chile, que não se qualificou para o Mundial, vai defrontar Roménia (amanhã), Sérvia (4 de junho) e Polónia (8 de junho) durante esta digressão pelo continente europeu.