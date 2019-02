Castillo queixa-se de falta de oportunidades no Benfica: «Passei por momentos difíceis»

Nicolás Castillo sente-se como novo agora que rumou ao América, do México. Depois de uma passagem discreta pelo Benfica, o avançado chileno, de 25 anos, abriu o livro em declarações à estação televisiva mexicana 'TDN', recordando os momentos difíceis que passou em Lisboa."No Benfica não tive oportunidades", começa por dizer o internacional chileno, que 274 minutos divididos por 11 partidas: "Havia mais opções e, entretanto, mudaram a equipa técnica. Vivi momentos difíceis e quando me falaram na hipótese de vir para o México não hesitei um segundo."Depois de ter estado com um pé no Fenerbahçe, Castillo acabou por rumar ao América, depois de já ter representado, no México, o rival Pumas. O antigo camisola 30 das águias, que rendeu aos cofres da SAD cerca de 7 milhões de euros, não se arrepende."Disseram-me muitas vezes que voltar ao futebol mexicano seria um retrocesso na carreira, mas não penso dessa maneira. Qualquer jogador chileno ou mexicano gostaria de jogar no América, é muito importante."