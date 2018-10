Castillo seguido por três clubes

Nicolás Castillo foi o reforço mais caro do Benfica no último defeso - 7,8 milhões de euros - mas o tempo de jogo continua a escassear de águia ao peito. Atentos a isso estão, segundo o portal chileno Canal del Fútbol, três emblemas europeus.O Besiktas deverá tentar junto das águias o empréstimo do internacional chileno de 25 anos já em janeiro. O possante futebolista que está clinicamente apto mas não chegou sequer a ser convocado para a deslocação do Benfica à Holanda terá também os suíços do Zurique e os franceses do Rennes à perna, que o seguem desde há muito.