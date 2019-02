Castillo sente que superou tempos difíceis

Nicolás Castillo marcou os primeiros golos com a camisola do América, na partida com o Lobos BUAP, e no final lembrou os tempos difíceis que viveu no Benfica antes de tomar a decisão de regressar ao México.

"As coisas vão saindo aos poucos. Vinha de um período de quase seis meses sem estar em atividade. Isso custou-me muito e tive um mês bastante difícil, mas agora vou somando minutos e, por isso, também me vou soltando cada vez mais. A confiança da equipa técnica também me tem ajudado muito e espero continuar a ser útil para a equipa", afirmou o avançado internacional chileno, de 26 anos, que não marcou qualquer golo oficial pelo Benfica durante os seis meses em que jogou de águia ao peito.

O antigo camisola 30 dos encarnados, recorde-se, fez apenas o terceiro jogo pelo América. Nos dois anteriores, a equipa foi derrotada pelo Club León (0-3) e pelo Pumas (0-1). Este último marcou o regresso de Castillo ao terreno da equipa que representava antes de rumar ao Benfica.