Castillo: «Só tenho em mente triunfar no Benfica»

Nicolás Castillo é o avançado com menos minutos dos quatro que Rui Vitória tem à disposição. O avançado conta apenas com 87 minutos oficiais esta época, mas garante estar a trabalhar no limite para singrar pelo Benfica. "Preciso de continuar a minha adaptação e a treinar no duro. Sei que em algum momento terei a oportunidade de ser titular. A minha ideia é consolidar-me no Benfica, que é um clube grande na Europa. Procuro triunfar no clube, só tenho isso em mente", vincou o dianteiro de 25 anos em entrevista à revista chilena ‘El Gráfico’. Até agora, diga-se, o chileno fez apenas um jogo a titular - a 14 de agosto na Turquia, diante do Fenerbahçe. Aí, Castillo lesionou-se na perna direita, regressando cerca de um mês depois. Daí para cá, saltou do banco em duas ocasiões (Rio Ave, Allianz Cup) e Belenenses (Liga), mantendo-se em branco.