Catalães revelam condições impostas pelo Benfica ao Espanyol para vender Raul de Tomas

O jornal catalão 'Sport' escreve esta quarta-feira que o Espanyol está a fazer um grande esforço financeiro para garantir Raul de Tomas. O avançado não se adaptou no Benfica, pediu para sair e os encarnados estão dispostos a dispensá-lo mas, segundo avança aquela publicação, impuseram condições.





A primeira foi recuperar o investimento realizado no último verão, quando compraram o passe do avançado ao Real Madrid. O Benfica gastou na altura 20 milhões de euros e Espanyol aceitou comprar os direitos do jogador por 20 milhões, mais dois milhões e meio em variáveis: 1 milhão se o clube permanecer no principal escalão espanhol, outro milhão se o jogador participar em 10 jogos e 500 mil euros se marcar 5 golos. Os 20 milhões serão pagos, segundo o 'Sport', em quatro anos.A segunda condição tem a ver com Ferreyra, jogador argentino do Benfica que se encontra emprestado ao Espanyol. Adianta o mesmo jornal que o avançado de 28 anos tem em mãos uma proposta de Itália e outra da Argentina e os encarnados querem que o Espanyol o liberte já do contrato de empréstimo, o que não será um impedimento à concretização do negócio de Raul de Tomas, até porque o argentino não está entre as primeiras escolhas do treinador do Espanyol.