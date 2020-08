Cavani "encantado" com a possibilidade de jogar no Benfica

Edinson Cavani revelou, este domingo, à partida de Montevideu, no Uruguai, rumo à Europa que se encontra "encantado" com a possibilidade de ingressar no Benfica na nova temporada.





Em declarações à imprensa presente no aeroporto de Montevideu, o avançado uruguaio confirmou as negociações com as águias, apesar de não dar nada como definido. "Falámos, houve reuniões, como houve com outras equipas. Mas não há nada definido, por isso não posso dizer nada. Quando houver acordo, quando for real, vão saber", apontou.