Cavani e o Benfica: «Falámos, houve reuniões...»

Edinson Cavani partiu há pouco de Montevideu rumo à Europa e, antes de apanhar o voo que o trará ao Velho Continente, falou à imprensa sobre o interesse do Benfica.





"Falámos, houve reuniões, como houve com outras equipas. Mas não há nada definido, por isso não posso dizer nada. Quando houver acordo, quando for real, vão saber", declarou., declarou o antigo avançado do Paris SG, que antes de partir satisfez os pedidos de vários adeptos que lhe pediram fotos e autógrafos.