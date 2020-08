Cavani, o encanto pelo Benfica e uma possível chamada com Jorge Jesus para... "falar sobre futebol"

Edinson Cavani quebrou, este domingo, o silêncio em torno das negociações com o Benfica. O avançado uruguaio, de 33 anos, mostrou-se "encantado" com a possibilidade de rumar às águias, afirmando que trata-se de "uma grande equipa que está sempre na Champions e que tem grandes jogadores".





"Benfica é uma grande equipa que está sempre na Champions, que está sempre a competir [por troféus] e tem jogadores importantes. Muitos uruguaios já jogaram lá. Como pode não ser uma equipa que me atrai? Se existir a possibilidade de ingressar [no Benfica] ficaria encantado", começou por referir o avançado uruguaio, em declarações à imprensa local.Questionado se Jorge Jesus já o tinha contactado, Edinson Cavani negou qualquer conversa com o treinador do Benfica, mas mostrou-se disponível para que tal aconteça num futuro próximo. "Não, ainda não. Mas se me telefonasse com certeza que falaria com ele e falaríamos um pouco de futebol. Depois, os contratos, os números são outras coisas que certamente também falaríamos mas não teria mal nenhum em falar com o treinador. Vou para a Europa hoje e vou ver como tudo corre até lá e tratar de assinar e começar a próxima etapa da minha vida", concluiu.