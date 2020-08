«Cavani e o Benfica? Quando se fala dos melhores do Mundo nunca se perde tempo»

Muito se fala de jogadores para o Benfica, mas depois de uma primeira vaga a verdade é que os restantes tardam em aparecer. O Benfica não perdeu tempo a mais com Cavani, por exemplo?

Quando era diretor desportivo do At. Madrid, no ano em que subimos à 1.ª Divisão ainda tínhamos o governo a manobrar o clube com a intervenção judicial e não havia dinheiro nem para um café. Para os convencer, muitas vezes tínhamos de inventar engenharias financeiras, algumas delas surreais. Naquele verão de 2002, o Rivaldo (craque número 1 do Barcelona) rescindiu com os culés e ficou livre. Eu tinha sido colega de equipa no Japão do sócio dele, que era o Sampaio, e antes de falar com o seu agente, liguei para o Sampaio a pedir o telefone do Rivaldo. Ainda hoje me lembro da minha conversa com Rivaldo e foi mais ou menos assim: "Fera, Madrid é uma cidade fantástica, vais apaixonar-te por ela como eu me apaixonei. Também vais ser deus para a melhor ‘afición’ do Mundo, como é a colchonera, e vais ser treinado por um dos melhores treinadores, como é o sábio Luis Aragonés. O único pequeno problema é que só podemos pagar-te o teu salário em seis anos e os outros tubarões pagam-te em três, mas depois de três anos tu podes ir para onde quiseres e o Atlético continuará a pagar". Apesar de ter uma pequena esperança, eu pensava que o Rivaldo ia dar uma resposta negativa, mas não foi assim. Ele pensou por uns segundos e disse-me que gostava que eu tivesse uma reunião com o seu agente. Dias depois, reuni-me com o empresário dele num hotel em Barcelona e nunca tinha visto tantos diretores desportivos de topo no mesmo hotel mas eu tive o privilégio de ser o primeiro a ter a reunião. Durante vários dias, apesar de saber que era quase um milagre, existiu sempre uma fé dentro de mim, mas o agente ligou-me a dizer que o Rivaldo tinha escolhido o AC Milan, agradecendo a oferta que tinha feito. Digo isto, Rui, porque quando se fala dos melhores jogadores do Mundo nunca se perde tempo. Tentar não custa, como o Benfica fez no caso de Cavani, que continua a ser um dos melhores pontas-de-lança do Mundo. Mas de certeza absoluta que o clube teve sempre outros alvos caso o negócio falhasse.