Cavani vai apresentar-se no Benfica em boa forma: preparação física começou em casa

Cavani vai apresentar-se no Benfica já com a pré-temporada a decorrer, uma vez que o primeiro treino às ordens de Jorge Jesus realizou-se faz segunda-feira uma semana. No entanto, o avanaçdp teve todos os cuidados para estar em forma e poder começar logo a trabalhar com o restante plantel quando chegar ao Seixal.





O futebolista partilhou vários vídeos nas redes sociais a efetuar os mais variados exercícios, sob orientação do preparador físico, que já se despediu dele nas redes sociais. Além de aproveitar os últimos dias de férias com a família e amigos em Salto, localidade do Uruguai perto da fronteira com a Argentina, Cavani, que fez o último jogo a 10 de março, diante do Borussia Dortmund, para a Champions, mostrou que teve particularmente atento à sua condição física.