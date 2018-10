CD mantém multa por causa da música da tourada

O pleno da secção profissional do Conselho de Disciplina (CD) manteve a multa de 765 euros ao Benfica pela música da tourada no final do clássico com o FC Porto, disputado a 7 de outubro, aplicada em formação restrita.

Os encarnados foram punidos ao abrigo do ponto 1 do artigo 19 do Regulamento Disciplinar da Liga, que estabelece que "as pessoas e entidades sujeitas à observância das normas previstas neste Regulamento devem manter conduta conforme aos princípios desportivos de lealdade, probidade, verdade e retidão em tudo o que diga respeito às relações de natureza desportiva, económica ou social".

O Benfica ainda recorreu para o pleno, que agora confirma o castigo. Agora, as águias podem ainda recorrer desta decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).