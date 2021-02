Ceará anuncia Yony González por empréstimo do Benfica

O Ceará anunciou esta terça-feira a contratação de Yony González até ao fim do ano 2021 por empréstimo do Benfica. O extremo colombiano regressa ao emblema brasileiro onde já alinhou pelo Fluminense e pelo Corinthians.





Foram as exibições ao serviço do emblema tricolor que despertaram o interesse das águias. Contudo, o jogador, de 26 anos, acabaria por nunca se estrear pelo emblema da Luz até hoje, tendo contrato válido com os encarnados até junho de 2024.Em 2020, Yony foi cedido ao Corinthians onde apenas cumpriu quatro jogos oficiais e não viria a acionar a compra obrigatória após cinco encontros realizados. Rumou, depois, aos Estados Unidos onde alinhou meia época pelos LA Galaxy.O jogador que se formou no Envigado já treinou no Centro de Treinos de Porangabuçu em conjunto com os novos companheiros de equipa.