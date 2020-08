Cebolinha despede-se do Grémio em lágrimas: «Benfica? A situação está bem avançada»

O Benfica não queria mas Everton Cebolinha acabou mesmo por jogar a final da segunda fase do campeonato gaúcho. E no final falou em tom de despedida, emocionado.





"Faltam alguns detalhes, a situação está bem avançada. São questões burocráticas, percentagens. Saia ou não saia, só quero agradecer a esse clube. Este último jogo foi fechar com chave de ouro. Quero agradecer a oportunidade aos capitães de levantar esta taça. É uma sensação de dever cumprido, estive oito anos neste clube. Pude honrar a camisola. Cheguei aqui com 16 anos, ganhei vários títulos. Tenho muita gratidão. Quero agradecer o carinho e e tudo o que tive aqui. Não nasci gremista, mas é um clube que vou levar para o resto da minha vida" disse Everton, emocionado.O Grémio ganhou ao Internacional de Porto Alegre na final da segunda fase do Campeonato Gaúcho, por 2-0, e no final da partida os capitães Maicon e Geromel deram a braçadeira a Cebolinha, para que o jogador pudesse levantar o troféu.