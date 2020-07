Cebolinha já segue o Benfica no Instagram

Principal alvo do Benfica para a nova temporada, o extremo brasileiro Everton Cebolinha já segue as águias nas redes sociais, nomeadamente no Instagram. É certo que este movimento nas redes sociais pouco dirá na prática, mas a verdade é que o facto de ter decidido seguir o emblema encarnado mostra que estará interessado em conhecer um pouco mais do clube que tenciona adquirir os seus serviços.





Avaliado em 28 milhões de euros pelo portal Transfermarkt, o jogador de 24 anos está blindado com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros, mas, tal comojá deu conta, o Grémio estará disponível para aceitar negociar o jogador por 25 milhões de euros. Além disso, o empresário do jogador também já mostrou disponibilidade para discutir com o Benfica a possivel mudança para as águias.