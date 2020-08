Everton 'Cebolinha' está cada vez mais perto de ser reforço do Benfica. Ao que Record apurou, o negócio com o Grémio está bem encaminhado e o avançado deverá ser garantido por uma verba em torno dos 20 milhões de euros, algo que representa uma 'redução' de 10 milhões em relação àquilo que o emblema gaúcho inicialmente pretendia.





Em aberto está apenas a atribuição de uma percentagem de uma futura venda ao Grémio, que o portal Goal.com diz ter sido acertada nos 15%. Ainda assim, ao que o nosso jornal apurou essa percentagem ainda não está definida.Refira-se que esta terça-feira já o presidente do Grémio havia adiantado a realização de uma reunião com emissários das águias para acertar a transação do jogador de 24 anos.