Cebolinha titular no Grémio diante do Internacional

Apesar da pressão do Benfica para tal não acontecer, Everton Cebolinha vai ser titular na equipa do Grémio no clássico diante do Internacional, esta madrugada (1h30), na final da 2.ª fase do Campeonato Gaúcho.





De acordo com a imprensa brasileira, o extremo de 24 anos reuniu-se com o técnico Renato Gaúcho e pediu para jogar.