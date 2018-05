Ainda com o sonho de vir a estrear-se pela equipa principal do Benfica, Jhon Murillo tem mercado e deverá voltar a ser emprestado na próxima temporada. No estrangeiro, são vários os emblemas interessados nos serviços do jogador e ainda ontem o diário espanhol ‘Mundo Deportivo’ sublinhou que o Celta de Vigo está a apertar o cerco pelo extremo de 22 anos, que em 2017/18 esteve emprestado aos turcos do Kasimpasa. Nas duas épocas anteriores, fora cedido ao Tondela.