Celta de Vigo em Lisboa para fechar contratação de Cervi

Franco Cervi está cada vez mais próximo de se tornar reforço do Celta de Vigo para a temporada 2021/2022. Segundo avança o site 'Faro de Vigo', o clube espanhol enviou alguns responsáveis a Lisboa esta quarta-feira à noite, que se reuniram com os dirigentes do Benfica em torno da transferência do jogador argentino.





De acordo com a mesma fonte, o negócio será mesmo fechado pelos cerca de 4 milhões de euros inicialmente propostos pelo clube da Galiza, com outros 4 milhões possíveis em variáveis, apesar dos esforços das águias em aumentar o valor . A vontade de Cervi sair para o emblema comandado por Eduardo Coudet terá sido um dos fatores decisivos durante as negociações, uma vez que o extremo já tinha feito pressão para sair.