Celta faz contas com Franco Cervi

Os responsáveis do Celta de Vigo estão confiantes de que Cervi será mesmo reforço do clube espanhol e, depois de já ter sido alcançado o acordo total com o jogador, falta agora selar tudo com o Benfica. No entanto, o diário ‘Marca’ sublinhou ontem que o emblema da Galiza conta com a presença do argentino no arranque dos trabalhos de pré-época, a 5 de julho. O Benfica quer 6 M€, mais 2 por objetivos.