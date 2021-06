Celta sem pressa para ter Cervi

O Celta já ‘namora’ Franco Cervi desde janeiro último, mas a contratação do extremo do Benfica, de 27 anos, não estará para breve. “Creio que em algum momento chegaremos a acordo, mas nem o Benfica nem nós temos pressa. Por isso, é uma questão de tempo, e estou convencido de que haverá acordo”, frisou Carlos Mouriño, presidente do clube galego, em declarações à Cadena Cope. Nos últimos dias, a ‘Marca’ referiu que a transferência deverá concretizar-se por 4 M€, mais 4 M€ em variáveis.