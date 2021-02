Celta vai voltar à carga por Cervi no verão

Apesar de ter visto frustradas as suas intenções no mercado de inverno, o Celta de Vigo promete não desistir de Franco Cervi e segundo o jornal 'Marca' tem já definido que no verão irá voltar à carga para conseguir a contratação do jogador argentino do Benfica. De acordo com o diário do país vizinho, Cervi é um pedido expresso do técnico Eduardo Coudet - pediu a sua contratação ainda antes de assinar pelos galegos - e a ideia passa por fazer do extremo das águias a sua "contratação estrela".





Ainda assim, essa investida depende de muitos factores, desde logo a continuidade do próprio Coudet, mas acima de tudo aquilo que Cervi possa fazer até final da época. E aí a 'Marca' não tem dúvidas em escrever que o Celta neste momento torce para que o extremo... "volte ao banco e recupere o seu papel secundário". Só assim, explica, "a operação se poderá concretizar, já que se fizer muitos minutos no Benfica será muito mais complicado".Lembre-se que a transferência de Cervi para o Celta de Vigo chegou a estar praticamente fechada , mas os vários casos de Covid-19 acabaram na altura por atrasar a sua saída. O argentino respondeu bem nessa fase e depois foi mesmo o próprio Jorge Jesus a bloquear o negócio , mantendo-o na Luz para o que resta da temporada.