Celton Biai: «Foram 11 anos de águia ao peito onde cresci como homem e jogador»

Celton Biai assinou pelo Vitória de Guimarães nos últimos dias do mercado de transferências, juntamente com Yuri Tavares. Nas redes sociais, o guarda-redes português despediu-se do clube que representou durante mais de uma década.





"Acaba hoje a minha ligação com o Sport Lisboa e Benfica. Foram 11 anos de águia ao peito onde cresci como homem e jogador. Muito obrigado a todos os meus treinadores, colegas e estrutura", vincou o guardião através da conta pessoal de Instagram.