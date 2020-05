Central do Tondela recorda proposta da Luz: «Não é simples recusar o Benfica»

Em conversa com a imprensa brasileira a propósito do reinício dos trabalhos no futebol em Portugal, Philipe Sampaio recordou ainda a proposta que recebeu do Benfica em 2017 naquela que foi a sua primeira passagem pelo futebol nacional, no Boavista. O central recusou para rumar antes ao Akhmat Grozny, na Rússia.





"Tinha um objetivo de estabilidade financeira, e também sou uma pessoa que não gosto de zona de conforto. Queria aprender uma nova língua e morar num país com outra cultura. Foi uma experiência boa, mas é daquelas em que se olha para o que passou e se pensa que poderia ter mudado alguma coisa. Não é simples recusar o Benfica", afirmou ao UOL Esporte.