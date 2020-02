O certificado internacional de Dyego Sousa já chegou mas o avançado não é opção para o jogo com o Famalicão, na terça-feira, confirmou Bruno Lage na conferência de imprensa de antevisão do duelo da Taça de Portugal. Tudo aponta para que o luso-brasileiro possa fazer parte dos convocados frente ao FC Porto, dia 8, no Dragão.





Dyego Sousa, de 30 anos, foi contratado no fecho do mercado de transferências e no sábado fez o primeiro treino com o plantel das águias, tendo-se apresentado em boas condições físicas. Não compete desde 1 de dezembro de 2019, altura em que o Shenzhen foi goleado pelo Shanghai SIPG de Vítor Pereira por 6-0. O internacional português fez 75 minutos.Antes de assinar pelo Benfica, Dyego estava, literalmente, em pré-época e agora precisará de tempo para readquirir o ritmo competitivo.