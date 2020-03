Cervi: «Aqui a situação está a agravar-se mas Portugal foi mais precavido»

Franco Cervi, extremo do Benfica, explicou aos argentinos a evolução da Covid-19 em Portugal. "Em Itália e Espanha a situação está muito pior. Aqui a situação está a agravar-se, mas Portugal foi mais precavido e tomou as decisões o mais rapidamente possível", explicou, em entrevista à ESPN, frisando: "Mas estou preocupado e a acompanhar com o que se está a passar com Argentina. Tenho família, amigos."





O jogador contou como é agora o dia-a-dia, agora que os campeonatos e os treinos foram suspensos. "Vamos ficar 14 dias de quarentena. Saimos só para passear um pouco. Supermercados é mais complicado. Há muito contacto e é muito perigoso. O clube está ajudando muto. E traz-nos a comida para não termos que ir ao supermercado."Com quatro golos em 27 jogos esta temporada, Cervi, de 25 anos, rematou: "As recomendações é estar em casa, não estar em contacto com muita gente. Depois lavar as mãos bem. As pessoas estão com receio, pois os casos continuam a subir."