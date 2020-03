Cervi conta que Salvio o quis levar para o Boca Juniors

Na entrevista à ESPN, Cervi confirma que Salvio o desafiou a acompanhá-lo na ida para o Boca Juniors. Os dois internacionais argentinos criaram uma relação de amizade enquanto jogaram no Benfica.

"O Salvio pediu-me para ir para o Boca, quando saiu do Benfica. Estávamos muito juntos aqui no Benfica e quando ele se foi disse para eu ir também", contou.

O interesse do Boca em Cervi foi o ano passado, mas o jogador preferiu manter-se na Europa, tendo continuado no Benfica, acabando por conquistar a titularidade. Soma 26 presenças e quatro golos marcados.

O extremo das águias mostrou-se satisfeito com a época do compatriota, que soma 9 golos. "Não tenho podido falar com ele. Vou escrever-lhe, mas como tem marcado muitos golos não sei se me vai responder", brincou o benfiquista.