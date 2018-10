Cervi deve render Rafa

Titular nos primeiros nove jogos da temporada, Cervi tem vindo a perder espaço no onze do Benfica, mas a situação pode voltar a inverter-se na sexta-feira, pois Rui Vitória equaciona o regresso do extremo às opções iniciais. O avançado foi titular pela última vez diante do FC Porto, cedendo, nesse encontro, o lugar a Rafa já no segundo tempo. Desde então, o internacional português acabou por conquistar uma vaga entre as opções principais do treinador benfiquista. De qualquer forma, após os dois últimos encontros, em que acabou por ver cair o rendimento, a situação pode voltar a alterar-se.

Além de Cervi e Rafa, o plantel benfiquista está recheado de extremos, como Salvio, Zivkovic e João Félix – ali tem sido lançado – e a equipa técnica pretende fazer uma maior rotação nas alas, sendo que, neste momento, o lugar do argentino na direita não está em risco. Prevê-se que, desta forma, a dupla de extremos argentinos que foram as primeiras opções no onze benfiquista no início da época, volte a juntar-se no ataque ao Moreirense.