Cervi e Quaresma em duelo que fez faísca

Franco Cervi começou o jogo do lado direito do campo mas cedo derivou para a banda contrária. Pela frente, quando não tinha a bola, estava Ricardo Quaresma, que foi sendo marcado em cima pelo argentino, com o português campeão da Europa em 2016 a não gostar. Cerca do quarto de hora de jogo, após uma falta, o ‘Mustang’ tentou mesmo tirar de esforço do extremo do Benfica mas Cervi não fez caso.

O duelo até Quaresma sair ao minuto 76 foi interessante de observar. Ao minuto 39’, foi visível João de Deus a pedir que o camisola 11 das águias estivesse "em cima" do português.