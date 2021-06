Cervi ‘força’ saída para o Celta de Vigo

O presidente do Celta de Vigo, Carlos Mouriño, garante que Cervi está a fazer tudo para rumar ao clube espanhol, face à ligação com o técnico, por sinal seu compatriota. "Temos uma coisa muito boa, que é a decisão do jogador em vir para aqui. O Cervi tem uma confiança cega no Chaco [Eduardo Coudet] e quer jogar no Celta. Esse é um apoio muito grande", atirou o responsável, num programa de rádio espanhol.

Mouriño espera agora convencer as águias. "Respeitamos o que acordámos. [...] O que não me parece lógico é que o jogador tivesse um valor antes e agora já tenha outro", vincou, insistindo: "Creio que vamos chegar a um acordo, mas há que continuar a negociar." O dirigente diz, aliás, que o facto de Cervi poder alinhar como lateral-esquerdo "é ainda melhor".