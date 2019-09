Cervi: «Frustração no banco foi pelo golo falhado»

Cervi não escondeu a sua frustração no banco de suplentes, depois de sair. Na zona mista, o argentino explicou que o golo falhado frente a Gulácsi, minutos antes, influenciou o estado de espírito. "A frustração foi pelo golo falhado, mas também estava cansado", referiu o argentino, que elogiou o jogo da equipa do Benfica. "Queríamos arrancar com o pé direito, mas infelizmente não foi possível. Fizemos um grande jogo, tivemos várias oportunidades, mas não concretizámos. Agora, há que continuar a trabalhar", analisou Franco Cervi, de 25 anos.

O ala, que foi pela primeira vez titular esta época, espera jogar mais. "Quem entra procura sempre a sua oportunidade. Eu treino, toda a equipa treina, e agora é continuar a trabalhar para jogar mais", considerou.