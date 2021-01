Cervi marcou e 'cheirou' a despedida do Benfica no momento da substituição

Franco Cervi fechou o resultado no Benfica-Belenenses SAD (3-0), naquele que terá sido o seu último jogo pelas águias. O extremo está muito perto do Celta de Vigo e, na hora da substituição, deu um forte abraço a João de Deus e foi cumprimentado de fora efusiva por todos os que estavam no banco.





Na flash interview da TVI24, João de Deus foi questionado sobre o tema, negando qualquer ambiente de saída do jogador: "o que se passou com os que saíram ou entraram é que todos foram munidos de espírito de demonstrar competência, de querer muito uma vitória hoje. O abraço ao Cervi, Darwin ou todos eles é porque eles sabem que fizeram um bom trabalho e isso deixa todos satisfeitos."Rafa também garantiu que "não é despedida nenhuma": "Não me despedi de ninguém. Foi simplesmente o trabalho dele que foi reconhecido por todos nós. Sabemos a qualidade que ele tem e o quanto ele trabalha assim como todos. É por isso que ele foi aplaudido."