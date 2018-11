Cervi ‘picou-se’ com David Bruno

Um dos momentos do jogo acabou por ser a expulsão de David Bruno, já que foi depois de o Tondela estar a jogar com menos um elemento que o Benfica se adiantou no marcador. Nos primeiros minutos da 2ª parte os dois jogadores já se tinham ‘picado’, mas aos 53’, após uma entrada mais ríspida do argentino, o lateral do Tondela ‘vingou-se’ com uma entrada por trás. Num primeiro momento escapou ao segundo amarelo, mas acabou por ser expulso após o árbitro ter chamado ambos para... acalmar os ânimos. David Bruno parecia querer pedir desculpa a Cervi, mas empurrou o argentino e... viu o cartão vermelho.