Cervi recebe camisola 100 e já sabe onde vai guardá-la

Franco Cervi cumpriu na última quarta-feira, frente ao Montalegre, o 100.º jogo pelo Benfica e, como tal, os encarnados presentearam o extremo com uma camisola a condizer com o momento, com o número 100 estampado nas costas. O internacional argentino, de 24 anos, já sabe onde vai guardá-la."Vou levá-la para o museu que tenho na Argentina porque é uma marca muito importante", disse o extremo à BTV. "Com o decorrer do tempo fui conhecendo melhor o clube e os companheiros e estive sempre muito feliz. Estou num clube muito grande e alcançar uma marca de 100 jogos é, para um jogador, muito importante. Estou muito feliz por isso."Entre todos os jogos que disputou de águia ao peito, o ex-Rosario Central não tem dúvidas em eleger um."Há muitos jogos que estão na minha memória, mas destaco o dia em que conseguimos o tetra, no Estádio da Luz, onde estavam todos os benfiquistas. Lembro-me desse jogo em que também pude fazer o primeiro golo e depois acabámos por ganhar e festejar o título. Foi um ano bom para todos e o jogo mais importante para mim neste clube."