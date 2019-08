Cervi recorda chegada à Luz: «Vinda para o Benfica foi uma mudança muito grande»

Numa altura em que o Benfica tem recebido sondagens por Franco Cervi , o canal TNT Sports divulgou uma entrevista com o jogador gravada na Argentina, ainda durante as férias. Nela, Cervi recordou a mudança do Rosario Central para a Luz e os seus primeiros golos nas águias."A ida para o Benfica foi uma mudança muito grande, mas sabia que era uma coisa boa, era o que sonhava, e é mais fácil adaptar-nos assim, porque vamos fazer o que mais gostamos. Não é fazer um sacrifício. Sabia que ia cumprir um sonho, ia com as melhores expectativas e isso tornou as coisas mais fáceis. Também tive sempre o apoio da família, namorada e amigos.""Cheguei, fui titular, depois de todos me dizerem que a adaptação não ia ser fácil... Marquei golo e quando a bola entrou comecei a correr e gritei para o céu. Não acreditava no que tinha feito.""A Champions era um torneio que só via na televisão, não pensava que chegasse lá tão rapidamente. Nesse mesmo dia soube que ia ser titular. Depois no estádio, ouvir aquele hino é um momento que não pensava acontecer tão rápido.""Foi um sonho cumprido, chegar lá não é fácil. Nem todos conseguem."