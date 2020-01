Cervi: «Tive um clube interessado em mim mas pensei sempre em ficar»

Franco Cervi revelou que no início da época teve a oportunidade de sair do Benfica, mas preferiu ficar na Luz numa altura em que as oportunidades como titular escasseavam.





"Tive a oportunidade de sair, tinha um clube interessado em mim mas pensei sempre em ficar para não sair daquela maneira. Gosto muito deste clube", afirmou o extremo, à margem de uma ação solidária do Benfica no Internamento Pediátrico e da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital da Luz.Cervi lembra que sempre lutou para ganhar um espaço preponderante, como está agora a acontecer. "O futebol é um desporto que muda muito. Quando começou a época não tinha oportunidades, mas trabalhei muito e continuei a trabalhar", referiu.O extremo mostrou-se feliz pelo regresso de Rafa, que esteve parado por lesão e com quem concorre diretamente por um lugar. "Não sinto que posso perder espaço. Estamos contentes pelo seu regresso, é um jogador muito importante. Entrou num jogo muito difícil [frente ao Sporting] e ajudou-nos muito. Estou sempre a pensar em continuar a trabalhar", frisou.Ao nível coletivo, o jogador, de 25 anos, não dá o título como garantido apesar da diferença de sete pontos para o FC Porto. "Vai agora começar a segunda volta. Pensamos jogo a jogo, ainda falta muito", salientou, tendo ainda abordado a ação desta sexta-feira no Hospital da Luz. "Estou muito feliz por vir cá e dar um dia especial às crianças", disse.