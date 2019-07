Cervi: «Todos os jogadores querem jogar mais»

Na véspera de mais uma participação na International Champions Cup, Franco Cervi acredita que o Benfica está a trabalhar bem para fazer um bom jogo frente ao Chivas. O extremo referiu que trabalha com um "grande grupo"."Acho que temos grandes expectativas. Estamos a trabalhar muito bem e vai ser um jogo difícil. Temos feito um bom trabalho e esperamos fazer um grande jogo. É um orgulho estar num torneio assim. É muito importante para um clube como o Benfica. Agora é aproveitar. A pré-época é de muito trabalho e estamos também a conhecer os novos jogadores. A verdade é que temos um grande grupo e estamos a trabalhar muito bem", disse.O argentino tem perdido espaço no onze do Benfica desde a chegada de Bruno Lage, referindo que só o vai recuperar com muito trabalho. Cervi elogia a qualidade da concorrência para as alas."Penso que tenho de continuar a trabalhar. Treinando da melhor forma posso ganhar um lugar em campo. É esse o meu objetivo. Todos os jogadores querem jogar mais. Por isso tenho de trabalhar, tenho de mostrar. É o meu objetivo. Desde que cheguei que houve sempre jogadores de muita qualidade. Este ano não mudou. Sabemos a importância dos jogadores que chegaram e a qualidade que têm. Aqui há sempre muita qualidade", referiu.O Benfica parte para a época no papel de detentor do título, mas Cervi não acredita que isso dê vantagem às águias. O argentino refere que a equipa pretende ser ainda melhor."Acho que acabámos a época em grande, sendo campeões. Desfrutámos muito e agora há que pensar nesta época. Vêm aí coisas importantes e queremos melhorar em tudo. Favoritos? Não. Começamos em igualdade de circunstâncias. O tempo o dirá. Vamos trabalhar muito para terminar como no último ano", continuou.Em relação aos reforços, Cervi ressalva que se estão a adaptar bem, dizendo que o Benfica está a formar um grande plantel."Penso no Benfica e no grande plantel que estamos a formar. Com o trabalho que estamos a desenvolver e as ideias do mister será importante. Há que trabalhar em cima disso. Reforços reagiram bem. Estão a trabalhar muito bem, são de grande qualidade e acho que vão gostar muito do Benfica", concluiu.