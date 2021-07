Cervi: «Vivi grandes momentos no Benfica»

Franco Cervi disse hoje adeus ao Benfica - transferiu-se para o Celta de Vigo, por 4,5 milhões que poderão subir para 7,5 M€ - mas recordou com carinho as cinco temporadas que passou na Luz, entre 2016 e 2021.





"Era um dia muito esperado, Estou aqui, contente e agradecido ao clube, por ter confiado em mim, à minha famlia e também ao Benfica pelo passo que dei lá. Ficam muitas memórias, vivi grandes momentos [no Benfica]. Feliz por ter passado agora para este grande clube. Estou muito motivado e ansioso", referiu o extremo aos meios de comunicação oficiais do clube espanhol.De resto, o internacional argentino encara com muita expectativa esta nova fase no conjunto galego, que milita na La Liga "Vi jogos da época passada e há muita qualidade. Tenho vontade de fazer já o primeiro treino", confessou, falando do reencontro com Eduardo Coudet, que o orientou no Rosario Central: "vivemos grandes momentos e espero que o possamos repetir agora."