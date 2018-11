César Boaventura cita António Salvador para responder a Rui Gomes da Silva

César Boaventura respondeu a Rui Gomes da Silva, antigo vice-presidente do Benfica, que esta segunda-feira disse não entender o porquê de a SAD encarnada não ter apresentado queixa contra o empresário, depois da conversa deste com Luís Filipe Vieira se ter tornado pública.No Facebook, o CEO da GIC England utilizou uma expressão do dramaturgo irlandês Bernard Shaw, já usada anteriormente pelo presidente do Sp. Braga para visar Bruno de Carvalho. "Caro Dr. Rui Gomes da Silva, estou certo das palavras mencionadas por António Salvador para o agora prisioneiro. 'Nunca lutes com um porco, ficas todo sujo e ainda por cima o porco gosta, escreveu Boaventura, acompanhando a mensagem de uma fotografia do antigo vice-presidente das águias.