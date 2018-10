César Boaventura confirma conversa com Vieira e explica contexto: «Rui Vitória sabia»

Ouça a conversa entre Luís Filipe Vieira e Boaventura para transferir Rui Vitória Ouça a conversa entre Luís Filipe Vieira e Boaventura para transferir Rui Vitória

César Boaventura confirmou esta segunda-feira a autenticidade da gravação de uma conversa que teve com Luís Filipe Vieira a propósito de Rui Vitória, explicando porém que decorreu em dezembro e qual o contexto da mesma."A conversa é 100 por cento real. É uma parte que as pessoas querem contextualizar à sua maneira. O próprio presidente refere na conversa que Rui Vitória é um treinador que não vai vender barato e que a cláusula de rescisão são 15 milhões", começou por dizer à TVI24.O empresário relatou depois toda a negociação com o Everton, deixando claro que Rui Vitória ficou a par de tudo: "Eu tinha uma relação de proximidade com Bill Kenwright, um dos donos do Everton, e tinha uma reunião marcada para a sexta-feira seguinte em Londres. Cheguei lá e disse que o Benfica não vendia o treinador por menos da cláusula e que o presidente não se queria desfazer do treinador, que apenas e só o deixava sair se o salário fosse vantajoso para ele. Eles fizeram uma proposta verbal. Liguei ao empresário do treinador que o informou, e o treinador disse: eles que falem com o Benfica. Liguei ao presidente com uma proposta de 7 milhões de euros e ele disse ‘não vendo por menos de 10 milhões e nem vale a pena falar disto antes do dérbi’. O treinador tinha conhecimento, o empresário tinha conhecimento e o presidente teve conhecimento".Dizendo que Luís Filipe Vieira "não precisa de esquemas" se quiser despedir um treinador, César Boaventura disse não perceber "o porquê de tanto alarido sobre uma chamada", contando ainda que recebeu outra proposta vinda de Inglaterra e que foi igualmente rejeitada pelo dirigente das águias."O Everton tinha Marco Silva como primeira opção, Rui Vitória era a segunda opção dada a sua capacidade de lançar jovens valores, que era o projeto do Everton na altura. Ofereciam 7 milhões pelo Rui Vitória, mas Vieira disse que o treinador fazia parte do projeto e que não aceitava. Esta chamada foi em dezembro e nunca mais falámos sobre o assunto. Passado uns meses, o Stoke City perguntou pelo Rui Vitória e eu telefonei ao presidente a informá-lo de que teria uma reunião em Inglaterra. Vieira disse: ‘não vás que vais perder o teu tempo, Rui Vitória é o treinador para este projeto’", concluiu.