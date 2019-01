César Boaventura diz que apresentou queixa no DIAP contra quem gravou conversa com Vieira

César Boaventura anunciou através do Facebook que apresentou uma queixa-crime no DIAP de Lisboa contra a pessoa quecom o presidente do Benfica , Luís Filipe Vieira, na qual o empresário foi 'mandatado' pelo líder dos encarnados para transferir Rui Vitória para o Everton. A conversa caiu no YouTube em outubro do ano passado e Boaventura promete divulgar o nome da pessoa que fez a gravação."Tenho a informar que deu entrada esta semana no DIAP de Lisboa a queixa-crime sobre o autor da gravação da minha conversa telefónica com o Presidente do SL Benfica, tratou-se de uma conversa normal entre um agente e um presidente que nunca facilita na venda de ativos da instituição que representa.O nome da pessoa que teve tal ato de cobardia e indecência vai ser público, assim como todo o processo da venda da mesma e a quem, logo que as autoridades o entendam.A SLB SAD já foi informada da entrada do processo para agir em conformidade.(Esta gravação foi feita por uma pessoa que eu considerava muito, dentro do meu carro, numa chamada que atendi no mãos livres, pelo facto de as minhas chamadas não terem qualquer tipo de corrupção ou compras e escolhas de árbitros ou mesmo furto de seja o que for).PS: Esta gravação foi feita na 1.ª semana de Dezembro de 2017"