"Nunca contactei nenhum jogador e esse jogador tem de fazer prova de que lhe ofereci dinheiro", continuou.



César Boaventura não se ficou por aqui e fez acusações ao Sporting. "Não trabalho para o Cashball nem para o Apito Dourado. Isso não faz sentido, é uma coisa bárbara que tem de ser desmontada. O fio à meada já o estou a apanhar. O Sporting anda a comprar jogadores para mentir, assim como vieram até mim outras instituições para eu mentir sobre este processo. Falta-lhes provas e precisavam de uma testemunha. Como não conseguiram o meu, pagam a outro".















Em reação à reportagem da SIC , César Boaventura confirmou que esteve no Funchal (sem confirmar a data) mas nega que tenha aliciado qualquer jogador do Marítimo para perder com o Benfica."Estive no Funchal em 2016 mas não consigo precisar a data. Estive reunido com um jogador do Marítimo que estava em fim de contrato, acordei com ele trabalharmos os dois", disse, frisando que as suspeitas "não têm cabimento".