César Boaventura tira foto com o pai de Waldschmidt

O jornalista Loïc Tanzi, da RMC Sport, divulgou no Twitter uma fotografia de César Boventura com o pai (o mais alto, de camisa azul e óculos) de Waldschmidt, jogador que vai reforçar o Benfica, como o nosso jornal já adiantou. Na imagem estão ainda dois empresários mas que não têm qualquer ligação ao avançado.





César Boventura esteve na Alemanha na semana passada mas o negócio só foi desbloqueado com a ida de Rui Costa e Tiago Pinto na segunda-feira.Sem se alongar, o administrador da SAD do Benfica confirmou o negócio na chegada a Lisboa . "A viagem correu bem, esperemos que o jogador chegue", afirmou à CMTV.Depois do acordo alcançado na Alemanha, o avançado pediu algum tempo para organizar a sua vida, pois quando chegar irá integrar logo os trabalhos de Jorge Jesus e não voltará tão depressa a solo germânico.Desta forma, o jogador, de 24 anos, está a resolver os últimos pormenores relativos à mudança, para aquela que será a primeira experiência do jogador fora da Alemanha. Ficará com cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.