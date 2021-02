César Brito: «Darwin não pode fazer tudo»

Com três golos nos últimos dois jogos, Darwin Núñez está a atravessar uma fase mais feliz no Benfica, não só por este registo, mas principalmente por se sentir favorecido dentro de campo ao registar uma evolução na equipa, apurou Record.





Daúto Faquirá, treinador





"Darwin é um jovem, que veio da 2ª liga espanhola. Oscilações vão ser normais. É importante que um jogador queime linhas de passe. Há que perceber todos os momentos do jogo. É importante que não saiba jogar apenas com a bola. Com a aprendizagem que está a ter, acredito que chegará ao nível pretendido por Jesus."

"Atravessou uma fase menos boa. Quando a equipa joga bem, os pontas-de-lança aparecem mais a fazer golos. O Darwin tem estado ao nível do coletivo. Ele defende, cai muito no lado esquerdo, no direito... É um trabalhador nato. Depois paga a fatura. Ele não pode fazer tudo. Quando surge para a finalização está mais cansado."