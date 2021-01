César Brito: «Isto não pode estar a acontecer no Benfica»

O Benfica empatou a 1 golo com o Nacional na Luz, somando agora 33 pontos, memos dois que o FC Porto, que também na segunda-feira venceu o Farense por 1-0. Record ouviu conhecidos adeptos das águias sobre o jogo com os insulares.



César Brito, antigo jogador





"A Covid-19 não pode explicar tudo. Isto não pode estar a acontecer no Benfica. Alguém tem de assumir a responsabilidade e explicar o que se está a passar. Os jogadores têm de perceber que estão no Benfica. Confesso que não consigo falar, estou mesmo sem palavras.""Não dá para perceber como é que se fazem 15 minutos bons e depois acontece isto. As ausências não explicam tudo... Esta passividade no momento de fazer golo é assustadora. O Benfica esqueceu-se de que não pode mudar profundamente uma equipa de um ano para o outro.""Esta equipa tem de fazer mais. Começa bem mas perde a pressão, deixa de rematar. Às vezes não falta vontade, falta jeito. Há instabilidade, parece que não remam todos para o mesmo lado. E o que sobra em vontade, falta em discernimento. A falta de público não explica tudo."