César Martins lembra reprimenda de Jorge Jesus a Victor Andrade: «Achas que és o Eusébio?»

César Martins, antigo defesa-central do Benfica e Santa Clara, recordou este domingo a passagem pelas águias e pelas mãos de um treinador que está a dar que falar no Brasil: Jorge Jesus.

Em entrevista à 'ESPN Brasil', o brasileiro lembrou uma reprimenda do treinador português logo durante o primeiro treino pelo Benfica, quando preparava-se para descer um pouco no terreno de jogo para receber uma bola do guarda-redes.

"Eu levei uma reprimenda no meu primeiro minuto de treino. No Brasil, quando um defesa vai pedir a bola, dá uns passos para trás para receber e ter mais espaço. Eu fiz isso, mas o Jesus parou o treino naquele exato momento: 'Tu vais receber a bola onde? Lá no outro campo? É na mesma linha, miúdo! Já não estás no Brasil'", começou por recordar o defesa-central.

Um dos momentos que mais o marcou foi também um clássico com o FC Porto, que o Benfica acabara por vencer por 2-0, mas em que César Martins não se livrou de 'ouvir das boas' do treinador português no final do encontro.

"No Brasil, os defesas têm o costume de ir para a linha de baliza e ficar lado a lado com o guarda-redes e eu fiz isso. A bola entrou, mas o juiz anulou porque bateu na mão de alguém. No dia seguinte, Jesus veio para cima de mim no momento de mostrar o vídeo da partida para o plantel. 'Estás a ver isto aqui? Estás a achar que és guarda-redes? Artur, dá-me as tuas luvas para eu lhe dar a ele. Tu não estás no Brasil, tens de sair na bola, não para a baliza! Mas de resto tudo bem", lembrou.

Mas César Martins não foi o único 'alvo' de Jorge Jesus. Victor Andrade também sofreu na chegada ao Benfica, em 2014/15.

"O Victor apanhou uma bola quase no meio-campo e chutou. O Jesus gritou desde o banco: 'Tu achas que és o Eusébio?' Num outro treino, o Victor estava a correr muito e fintava demasiado. O Jesus parou e disse. 'Achas que estás no Brasil? Tu não és o Neymar. Vai lá para a tua posição'", afirmou o defesa-central.

Apesar das várias reprimendas, César Martins não tem dúvidas de que Jorge Jesus é "muito especial". "Ele trata todos muito bem, não tem preferidos. É muito especial por tudo aquilo que consegue extrair do jogo e o que consegue tirar de ti. Algumas pessoas não entendem, as quem entende aproveita muito. Podes ficar chateado no momento, mas no fim vês que ele tem toda a razão", concluiu.