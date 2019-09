Chalana com Vieira na Luz

Chalana, uma das grandes glórias do Benfica, esteve na Luz a ver o jogo diante do Gil Vicente. O Pequeno Genial, como era conhecido, esteve com Luís Filipe Vieira na tribuna do estádio e foi daí que viu a antiga equipa. O antigo jogador tem visto a saúde deteriorar-se nos últimos anos e a sua presença não tem sido regular. Humberto Coelho, ‘vice’ da FPF, também esteve na Luz.