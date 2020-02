Chalana homenageado no 61.º aniversário

Fernando Chalana é hoje homenageado no Museu Cosme Damião, na Luz, precisamente no dia em que celebra o 61º aniversário. O Pequeno Genial vai marcar presença no museu dos encarnados na companhia de dois antigos colegas de equipa. Toni e José Luís levarão a cabo uma conversa com o antigo internacional português, mas não estarão sozinhos.

Além da filha Mariana Chalana, o astro português que brilhou no Euro’1984 contará na tertúlia também com o escritor Luís Lapão, autor do livro ‘Chalana – A Vida do Génio’, o fotógrafo João Freitas e Jaime Cancella de Abreu, editor do livro. A lotação do espaço já se encontra esgotada, anunciou o Benfica.

Chalana estreou-se pela equipa principal do Benfica em 1976, clube pelo qual jogou pela última vez em 1990. Em 2007/08 o antigo extremo foi também treinador principal.