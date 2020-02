Chalana soprou velas com amigos

Fernando Chalana cumpriu ontem o 61º aniversário na companhia de muitos amigos e da família. O Pequeno Genial foi alvo de uma homenagem no Museu Cosme Damião, no Estádio da Luz, em que foram recordadas várias histórias da carreira daquele que foi, para muitos dos que estavam no auditório, considerado o melhor jogador de águia ao peito desde Eusébio.

A estreia a 7 de março de 1976, diante do Farense, foi o mote para o início da conversa que culminou com o soprar das velas do antigo internacional português. "Só um excelente jogador como ele, aos 17 anos, poderia entrar para o lugar de um bom jogador como eu. É o meu menino, pela forma simples de estar. Os campeões reveem-se também na humildade e simplicidade e ele é um campeão", vincou Toni, que saiu no referido jogo do campeonato de 1975/76.

A esposa, Cristiana Chalana, também fez parte da tertúlia que teve como mote a publicação do livro de memórias, da autoria de Luís Lapão, lançado em novembro. "Ele sempre quis publicar as suas histórias em livro. Sempre foi um sonho para ele", referiu em nome do marido, presente na fila da frente do auditório e na companhia dos vice-presidentes do Benfica, Alcino António e Domingos Almeida Lima, além de antigos colegas de equipa.

Um deles, Carlos Manuel, colocou toda a gente a rir com várias histórias de ‘Chalanix’ que vestiu de águia ao peito pela última vez em 1990 na condição de futebolista. "Tínhamos vitaminas no Benfica que podíamos tomar num dos dias da semana. Todos tomavam e as que sobravam eram recolhidas por apenas dois jogadores, o nosso Fernando [Chalana] e o saudoso Manuel Bento. E para quê? Para darem aos pombos!", disse, entre risos, exaltando o "homem fantástico e também introvertido" com quem está sempre a recordar histórias ao almoço.